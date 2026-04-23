Sparebank 1 Ostfold Akershus Cert. Primary Capital Certificates Aktie
WKN DE: A0M8KM / ISIN: NO0010285562
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23.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Sparebank 1 Ostfold Akershus Cert Primary Capital Certificates präsentiert Quartalsergebnisse
Sparebank 1 Ostfold Akershus Cert Primary Capital Certificates lädt voraussichtlich am 08.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.
In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 9,40 NOK je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Sparebank 1 Ostfold Akershus Cert Primary Capital Certificates noch 8,54 NOK je Aktie eingenommen.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 2 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 41,52 Prozent auf 307,0 Millionen NOK. Im Vorjahresviertel hatte Sparebank 1 Ostfold Akershus Cert Primary Capital Certificates noch 525,0 Millionen NOK umgesetzt.
4 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 42,50 NOK je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 49,36 NOK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 1,32 Milliarden NOK, gegenüber 2,20 Milliarden NOK im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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