Erste Schätzungen: SpareBank 1 Ostlandet Registered Equity Capital Cert legt Quartalsergebnis vor

SpareBank 1 Ostlandet Registered Equity Capital Cert wird voraussichtlich am 13.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 3,81 NOK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte SpareBank 1 Ostlandet Registered Equity Capital Cert 4,71 NOK je Aktie eingenommen.

5 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 52,70 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 3,73 Milliarden NOK. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,76 Milliarden NOK aus.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 16,18 NOK, gegenüber 18,19 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 5 Analysten auf durchschnittlich 7,10 Milliarden NOK geschätzt, nachdem im Vorjahr 14,47 Milliarden NOK generiert wurden.

Redaktion finanzen.at