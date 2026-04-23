Erste Schätzungen: SpareBank 1 Ostlandet Registered Equity Capital Cert stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

SpareBank 1 Ostlandet Registered Equity Capital Cert wird sich voraussichtlich am 08.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.

5 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 4,22 NOK aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 4,44 NOK erwirtschaftet worden.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 1,73 Milliarden NOK – das wäre ein Abschlag von 50,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,52 Milliarden NOK umgesetzt worden waren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 6 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 16,36 NOK, gegenüber 18,19 NOK je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt 7,23 Milliarden NOK, nachdem im Vorjahr 14,47 Milliarden NOK generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at