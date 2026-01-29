Erste Schätzungen: SpareBank 1 Ostlandet Registered Equity Capital Cert zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

SpareBank 1 Ostlandet Registered Equity Capital Cert wird voraussichtlich am 13.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Prognosen von 6 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 4,17 NOK je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei SpareBank 1 Ostlandet Registered Equity Capital Cert noch ein Gewinn pro Aktie von 3,57 NOK in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll SpareBank 1 Ostlandet Registered Equity Capital Cert nach den Prognosen von 5 Analysten im Schnitt 1,88 Milliarden NOK umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 44,64 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3,39 Milliarden NOK umgesetzt worden.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 6 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 17,99 NOK je Aktie, gegenüber 18,94 NOK je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 5 Analysten durchschnittlich bei 7,36 Milliarden NOK. Im Fiskaljahr zuvor waren 12,65 Milliarden NOK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at