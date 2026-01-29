SpareBank 1 Ostlandet Registered Equity Capital Cert Aktie

SpareBank 1 Ostlandet Registered Equity Capital Cert für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DTEV / ISIN: NO0010751910

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
29.01.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: SpareBank 1 Ostlandet Registered Equity Capital Cert zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

SpareBank 1 Ostlandet Registered Equity Capital Cert wird voraussichtlich am 13.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Prognosen von 6 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 4,17 NOK je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei SpareBank 1 Ostlandet Registered Equity Capital Cert noch ein Gewinn pro Aktie von 3,57 NOK in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll SpareBank 1 Ostlandet Registered Equity Capital Cert nach den Prognosen von 5 Analysten im Schnitt 1,88 Milliarden NOK umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 44,64 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3,39 Milliarden NOK umgesetzt worden.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 6 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 17,99 NOK je Aktie, gegenüber 18,94 NOK je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 5 Analysten durchschnittlich bei 7,36 Milliarden NOK. Im Fiskaljahr zuvor waren 12,65 Milliarden NOK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu SpareBank 1 Ostlandet Registered Equity Capital Cert

mehr Nachrichten

Analysen zu SpareBank 1 Ostlandet Registered Equity Capital Cert

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

SpareBank 1 Ostlandet Registered Equity Capital Cert 16,94 2,60% SpareBank 1 Ostlandet Registered Equity Capital Cert

Letzte Top-Ranking Nachrichten

25.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 4
25.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 4: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
24.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
24.01.26 KW 4: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
23.01.26 KW 4: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX freundlich -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legen am Freitag zu. In Fernost weisen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen