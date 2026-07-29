Erste Schätzungen: Sparebanken Midt-NorgePrimary Capital Cert präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Sparebanken Midt-NorgePrimary Capital Cert präsentiert in der voraussichtlich am 13.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Die Schätzungen von 7 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 4,38 NOK aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 12,22 Prozent verringert. Damals waren 4,99 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.

5 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 2,24 Milliarden NOK gegenüber 4,38 Milliarden NOK im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 48,87 Prozent.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 7 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 17,11 NOK je Aktie, gegenüber 19,08 NOK je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 5 Analysten durchschnittlich bei 8,84 Milliarden NOK. Im Vorjahr waren 16,37 Milliarden NOK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at