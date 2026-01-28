Sparebanken Midt-NorgePrimary Capital Cert veröffentlicht voraussichtlich am 12.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

7 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 4,24 NOK je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 9,21 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 4,67 NOK je Aktie erzielt worden waren.

Auf der Umsatzseite soll Sparebanken Midt-NorgePrimary Capital Cert 5 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 2,24 Milliarden NOK verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 46,23 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Sparebanken Midt-NorgePrimary Capital Cert 4,16 Milliarden NOK umsetzen können.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 18,72 NOK, gegenüber 20,10 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten auf durchschnittlich 9,02 Milliarden NOK geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 16,16 Milliarden NOK generiert wurden.

Redaktion finanzen.at