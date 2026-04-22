Sparebanken Midt-NorgePrimary Capital Cert. Aktie
WKN: 634727 / ISIN: NO0006390301
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22.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Sparebanken Midt-NorgePrimary Capital Cert stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Sparebanken Midt-NorgePrimary Capital Cert wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 07.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.
6 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 4,42 NOK. Das entspräche einem Zuwachs von 2,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 4,32 NOK erwirtschaftet wurden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Sparebanken Midt-NorgePrimary Capital Cert in dem im März abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 44,87 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 2,24 Milliarden NOK. Im Vorjahresviertel waren noch 4,06 Milliarden NOK in den Büchern gestanden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 18,52 NOK aus, während im Vorjahreszeitraum 19,08 NOK vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 9,19 Milliarden NOK in den Büchern stehen werden, gegenüber 16,37 Milliarden NOK im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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