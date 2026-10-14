Sparebanken Midt-NorgePrimary Capital Cert. Aktie

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WKN: 634727 / ISIN: NO0006390301

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14.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Sparebanken Midt-NorgePrimary Capital Cert verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Sparebanken Midt-NorgePrimary Capital Cert lädt voraussichtlich am 29.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.

Im Durchschnitt erwarten 7 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 4,45 NOK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 5,19 NOK je Aktie vermeldet.

5 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 45,57 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 4,08 Milliarden NOK. Dementsprechend gehen die Experten bei Sparebanken Midt-NorgePrimary Capital Cert für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 2,22 Milliarden NOK aus.

Für das Fiskaljahr rechnen 7 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 17,92 NOK, gegenüber 19,08 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 8,96 Milliarden NOK geschätzt, nachdem im Vorjahr 16,37 Milliarden NOK generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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