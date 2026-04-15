Sparebanken More Registered Shs Aktie
WKN DE: A3DJTR / ISIN: NO0012483207
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15.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Sparebanken More Registered verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Sparebanken More Registered präsentiert voraussichtlich am 30.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.
4 Analysten schätzen, dass Sparebanken More Registered für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,14 NOK vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 2,13 NOK je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite soll Sparebanken More Registered 3 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 588,4 Millionen NOK verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 70,12 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Sparebanken More Registered 1,97 Milliarden NOK umsetzen können.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 5 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 9,00 NOK prognostiziert. Im Vorjahr waren es 9,57 NOK je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,42 Milliarden NOK umgesetzt werden sollen, gegenüber 6,46 Milliarden NOK im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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