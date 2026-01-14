Sparebanken More Registered Shs Aktie

WKN DE: A3DJTR / ISIN: NO0012483207

14.01.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Sparebanken More Registered veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Sparebanken More Registered wird voraussichtlich am 29.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

In Sachen EPS gehen 4 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,39 NOK je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Sparebanken More Registered noch 2,03 NOK je Aktie eingenommen.

In Sachen Umsatz gehen 4 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 615,1 Millionen NOK aus – eine Minderung von 73,11 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Sparebanken More Registered einen Umsatz von 2,29 Milliarden NOK eingefahren.

Der Ausblick von 5 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 9,10 NOK. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 9,95 NOK vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 4 Analysten auf durchschnittlich 2,39 Milliarden NOK, nachdem im Fiskaljahr zuvor 6,34 Milliarden NOK in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Sparebanken More Registered Shs

Analysen zu Sparebanken More Registered Shs

Aktien in diesem Artikel

Sparebanken More Registered Shs

