Sparebanken More Registered Shs Aktie
WKN DE: A3DJTR / ISIN: NO0012483207
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29.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Sparebanken More Registered veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Sparebanken More Registered wird sich voraussichtlich am 13.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.
Die Prognosen von 5 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 2,01 NOK. Dies würde einer Verringerung von 11,06 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Sparebanken More Registered 2,26 NOK je Aktie vermeldete.
Die Schätzungen von 4 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 571,2 Millionen NOK aus – das entspräche einem Minus von 65,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,64 Milliarden NOK in den Büchern standen.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 8,40 NOK aus. Im Vorjahr waren 9,57 NOK je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten im Durchschnitt 2,32 Milliarden NOK, nachdem im Vorjahr 6,46 Milliarden NOK in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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