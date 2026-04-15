Sparebanken Vest AS Primary Capital Cert. Aktie
WKN: 727533 / ISIN: NO0006000900
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15.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Sparebanken Vest AS Primary Capital Cert veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Sparebanken Vest AS Primary Capital Cert wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 30.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.
Im Durchschnitt erwarten 4 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 4,32 NOK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 4,78 NOK je Aktie vermeldet.
3 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 3,31 Milliarden NOK gegenüber 5,24 Milliarden NOK im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 36,87 Prozent.
Für das Fiskaljahr rechnen 7 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 16,20 NOK, gegenüber 16,78 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 13,72 Milliarden NOK geschätzt, nachdem im Vorjahr 30,44 Milliarden NOK generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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