Sparebanken Vest AS Primary Capital Cert. Aktie

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WKN: 727533 / ISIN: NO0006000900

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27.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Sparebanken Vest AS Primary Capital Cert zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Sparebanken Vest AS Primary Capital Cert wird voraussichtlich am 11.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.

7 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 3,67 NOK aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 4,33 NOK erwirtschaftet worden.

6 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 3,26 Milliarden NOK – das wäre ein Abschlag von 58,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7,85 Milliarden NOK umgesetzt worden waren.

Die Erwartungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 15,94 NOK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 16,78 NOK je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 6 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 13,39 Milliarden NOK, gegenüber 30,44 Milliarden NOK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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