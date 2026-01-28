Spbk 1 SR-Bank ASA Aktie

Spbk 1 SR-Bank ASA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JR25 / ISIN: NO0010631567

28.01.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Spbk 1 SR-Bank ASA gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Spbk 1 SR-Bank ASA wird sich voraussichtlich am 12.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

7 Analysten schätzen, dass Spbk 1 SR-Bank ASA für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,01 NOK vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 3,48 NOK je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Spbk 1 SR-Bank ASA in dem im Dezember abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 55,60 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 3,41 Milliarden NOK im Vergleich zu 7,67 Milliarden NOK im Vorjahresquartal.

Insgesamt erwarten 7 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 17,18 NOK je Aktie, gegenüber 13,08 NOK je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 6 Analysten durchschnittlich auf 13,54 Milliarden NOK fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 26,45 Milliarden NOK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

Spbk 1 SR-Bank ASA 16,70 0,48% Spbk 1 SR-Bank ASA

