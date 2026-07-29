Erste Schätzungen: Spbk 1 SR-Bank ASA stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Spbk 1 SR-Bank ASA präsentiert voraussichtlich am 13.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

7 Analysten schätzen, dass Spbk 1 SR-Bank ASA für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,99 NOK vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 4,23 NOK je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend erwarten 6 Analysten eine Verringerung von 59,64 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 3,34 Milliarden NOK gegenüber 8,28 Milliarden NOK im Vorjahrszeitraum.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 8 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 16,46 NOK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 16,98 NOK je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt von insgesamt 13,53 Milliarden NOK aus im Gegensatz zu 31,20 Milliarden NOK Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at