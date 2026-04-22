Spbk 1 SR-Bank ASA Aktie

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WKN DE: A1JR25 / ISIN: NO0010631567

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22.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Spbk 1 SR-Bank ASA zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Spbk 1 SR-Bank ASA wird voraussichtlich am 07.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

6 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,99 NOK gegenüber 4,37 NOK im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Spbk 1 SR-Bank ASA in dem im März abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 58,06 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 3,31 Milliarden NOK. Im Vorjahresviertel waren noch 7,90 Milliarden NOK in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 7 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 17,03 NOK, gegenüber 16,98 NOK je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt 13,81 Milliarden NOK, nachdem im Vorjahr 31,20 Milliarden NOK generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

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