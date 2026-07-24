Erste Schätzungen: Spectrum Brands stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Spectrum Brands wird voraussichtlich am 07.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 8 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,46 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Spectrum Brands ein EPS von 0,800 USD je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Spectrum Brands in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,67 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 732,2 Millionen USD im Vergleich zu 699,5 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Insgesamt erwarten 8 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 5,26 USD je Aktie, gegenüber 3,86 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 8 Analysten durchschnittlich auf 2,85 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 2,81 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at