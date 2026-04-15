Erste Schätzungen: Spin Master gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Spin Master gibt voraussichtlich am 30.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen EPS gehen 7 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,296 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Spin Master noch -0,340 CAD je Aktie verloren.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 6 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 299,0 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 515,5 Millionen CAD erzielt wurde.

Die Erwartungen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,38 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -2,050 CAD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 9 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 2,16 Milliarden USD, gegenüber 2,95 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at