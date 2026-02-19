Spin Master Aktie

Spin Master für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14XBU / ISIN: CA8485101031

19.02.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Spin Master gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Spin Master wird voraussichtlich am 05.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Schätzungen von 7 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,405 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Spin Master ein EPS von 0,290 CAD je Aktie vermeldet.

Basierend auf den Einschätzungen von 7 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 612,7 Millionen USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 907,7 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

Der Ausblick von 8 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,33 USD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,09 CAD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 8 Analysten auf durchschnittlich 2,11 Milliarden USD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 3,10 Milliarden CAD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Spin Master Corp Subord Voting 12,20 0,00% Spin Master Corp Subord Voting

