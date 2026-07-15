Spin Master Aktie
WKN DE: A14XBU / ISIN: CA8485101031
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15.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Spin Master legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Spin Master lässt sich voraussichtlich am 30.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Spin Master die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
7 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,100 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,630 CAD je Aktie erzielt worden.
Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 7 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 412,6 Millionen USD für Spin Master, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 554,9 Millionen CAD erzielt wurde.
Der Ausblick von 9 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,42 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -2,050 CAD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 9 Analysten auf durchschnittlich 2,18 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 2,95 Milliarden CAD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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