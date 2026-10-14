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14.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Spin Master öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Spin Master wird voraussichtlich am 29.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 6 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,927 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 1,46 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Umsatzschätzungen von 6 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 742,4 Millionen USD, was einem Umsatz von 1,01 Milliarden CAD im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 8 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 1,39 USD je Aktie, gegenüber -2,050 CAD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 8 Analysten durchschnittlich bei 2,16 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 2,95 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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