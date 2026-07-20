Spotify Aktie
WKN DE: A2JEGN / ISIN: LU1778762911
|Bilanz in Sicht
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20.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Spotify legt Quartalsergebnis vor
Spotify lädt voraussichtlich am 04.08.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Die Schätzungen von 29 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 2,76 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Spotify -0,480 USD je Aktie verloren.
Basierend auf den Einschätzungen von 29 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 4,79 Milliarden EUR erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 4,75 Milliarden USD im Vorjahresquartal.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 38 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 12,70 EUR, gegenüber 12,15 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 38 Analysten im Durchschnitt 19,48 Milliarden EUR, nachdem im Vorjahr 19,40 Milliarden USD generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
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