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Analysen 13.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Spotify vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Erste Schätzungen: Spotify vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Das erwarten Experten von der Quartalsbilanz von Spotify.

Spotify äußert sich voraussichtlich am 28.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

27 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 2,94 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,16 USD je Aktie erzielt worden.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 27 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 4,52 Milliarden EUR für Spotify, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 4,41 Milliarden USD erzielt wurde.

Für das Fiskaljahr rechnen 37 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 12,98 EUR, gegenüber 12,15 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 38 Analysten durchschnittlich auf 19,47 Milliarden EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 19,40 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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