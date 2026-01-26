Spotify Aktie

Spotify für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JEGN / ISIN: LU1778762911

Analysten-Prognosen 26.01.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Spotify zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Mit diesen Kennzahlen rechnen Analysten für die Spotify-Bilanz.

Spotify äußert sich voraussichtlich am 10.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

25 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 2,75 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,93 USD je Aktie erzielt worden.

Laut einer Schätzung von 26 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 4,52 Milliarden EUR betragen, verglichen mit 4,52 Milliarden USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 33 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 7,07 EUR im Vergleich zu 6,13 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 38 Analysten durchschnittlich bei 17,19 Milliarden EUR, gegenüber vorherig erwirtschafteten 16,95 Milliarden USD.

Redaktion finanzen.at

