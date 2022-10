Erste Schätzungen: Sprague Resources LP Com Unit Repr legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Sprague Resources LP Com Unit Repr äußert sich voraussichtlich am 08.11.2022 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals.

1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 0,090 USD. Im Vorjahresquartal waren -4,410 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll Sprague Resources LP Com Unit Repr 1 Analyst zufolge im vergangenen Quartal 603,2 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 9,36 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Sprague Resources LP Com Unit Repr 665,5 Millionen USD umsetzen können.

Der Ausblick von 1 Analyst auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Gewinn je Aktie von 1,90 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -2,690 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite beläuft sich die Erwartung von 1 Analyst auf 3,39 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 3,50 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at