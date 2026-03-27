Erste Schätzungen: Spring Airlines stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Spring Airlines wird voraussichtlich am 11.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,534 CNY. Im Vorjahresquartal waren -0,340 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

2 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 4,58 Milliarden CNY – das würde einem Zuwachs von 13,92 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 4,02 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 13 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 2,33 CNY, gegenüber 2,33 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 13 Analysten durchschnittlich auf 21,38 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 19,97 Milliarden CNY erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at