Sprinkl a Aktie
WKN DE: A3CS1J / ISIN: US85208T1079
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17.11.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Sprinklr A informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Sprinklr A wird voraussichtlich am 02.12.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Im Schnitt gehen 9 Analysten von einem Gewinn von 0,111 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,010 USD je Aktie erzielt worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Sprinklr A in dem im Oktober abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 1,64 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 215,5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 219,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 9 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,479 USD, gegenüber 0,090 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 8 Analysten durchschnittlich auf 867,4 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 857,2 Millionen USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion Finanzen.net
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