Erste Schätzungen: Sprinklr A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Sprinklr A äußert sich voraussichtlich am 11.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.01.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Prognosen von 9 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,096 USD je Aktie gegenüber 0,370 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

7 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 7,11 Prozent auf 216,9 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 202,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,454 USD, gegenüber 0,440 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 8 Analysten auf durchschnittlich 853,6 Millionen USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 796,4 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at