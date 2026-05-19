Sprinkl a Aktie

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WKN DE: A3CS1J / ISIN: US85208T1079

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19.05.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Sprinklr A präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Sprinklr A lädt voraussichtlich am 03.06.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.04.2026 endete.

9 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,095 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -0,010 USD erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz gehen 7 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 215,9 Millionen USD aus – eine Steigerung von 5,06 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Sprinklr A einen Umsatz von 205,5 Millionen USD eingefahren.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,481 USD, wohingegen im Vorjahr noch 0,090 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 8 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 870,1 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 857,2 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at

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