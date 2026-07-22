Erste Schätzungen: Sprout Social A legt Quartalsergebnis vor

Sprout Social A veröffentlicht voraussichtlich am 06.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

10 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,161 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -0,210 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite erwarten 8 Analysten ein Plus von 9,30 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 122,2 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 111,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 10 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,923 USD, gegenüber -0,740 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 9 Analysten im Durchschnitt 494,4 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 457,6 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at