Erste Schätzungen: Sprout Social A zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Sprout Social A präsentiert in der voraussichtlich am 26.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

11 Analysten schätzen im Schnitt, dass Sprout Social A im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,157 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,250 USD je Aktie gewesen.

Die Schätzungen von 9 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 118,7 Millionen USD – ein Plus von 10,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Sprout Social A 107,1 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 11 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,782 USD im Vergleich zu -1,090 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 10 Analysten durchschnittlich bei 455,4 Millionen USD, gegenüber 405,9 Millionen USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at