Sprout Social A Aktie

WKN DE: A2PWF7 / ISIN: US85209W1099

11.02.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Sprout Social A zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Sprout Social A präsentiert in der voraussichtlich am 26.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

11 Analysten schätzen im Schnitt, dass Sprout Social A im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,157 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,250 USD je Aktie gewesen.

Die Schätzungen von 9 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 118,7 Millionen USD – ein Plus von 10,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Sprout Social A 107,1 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 11 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,782 USD im Vergleich zu -1,090 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 10 Analysten durchschnittlich bei 455,4 Millionen USD, gegenüber 405,9 Millionen USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Sprout Social Inc Registered Shs -A-

