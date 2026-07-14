Sprouts Farmers Markets Aktie

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WKN DE: A1W2Q4 / ISIN: US85208M1027

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14.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Sprouts Farmers Markets gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Sprouts Farmers Markets gibt voraussichtlich am 29.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

17 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,34 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,35 USD erwirtschaftet worden.

15 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 4,76 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,22 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Sprouts Farmers Markets für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 2,33 Milliarden USD aus.

Für das Fiskaljahr rechnen 17 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 5,58 USD, gegenüber 5,31 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 16 Analysten durchschnittlich auf 9,51 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 8,81 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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