Sprouts Farmers Markets Aktie

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WKN DE: A1W2Q4 / ISIN: US85208M1027

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13.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Sprouts Farmers Markets gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Sprouts Farmers Markets wird voraussichtlich am 28.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.

Im Durchschnitt erwarten 17 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,23 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 1,22 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 15 Analysten ein Plus von 6,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 2,34 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,20 Milliarden USD umgesetzt.

Die Schätzungen von 17 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 5,55 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 5,31 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 16 Analysten von durchschnittlich 9,48 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 8,81 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

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