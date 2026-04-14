Sprouts Farmers Markets Aktie
WKN DE: A1W2Q4 / ISIN: US85208M1027
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14.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Sprouts Farmers Markets öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Sprouts Farmers Markets wird voraussichtlich am 29.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
16 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,68 USD gegenüber 1,81 USD im Vorjahresquartal.
Das vergangene Quartal soll Sprouts Farmers Markets im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 2,32 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 14 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,24 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 3,86 Prozent gesteigert.
Für das Fiskaljahr rechnen 16 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 5,55 USD, gegenüber 5,31 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 15 Analysten durchschnittlich auf 9,49 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 8,81 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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