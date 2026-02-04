Sprouts Farmers Markets Aktie
WKN DE: A1W2Q4 / ISIN: US85208M1027
|
04.02.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Sprouts Farmers Markets vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Sprouts Farmers Markets lädt voraussichtlich am 19.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 17 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,888 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Sprouts Farmers Markets 0,790 USD je Aktie erwirtschaftet.
Die Schätzungen von 15 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 2,15 Milliarden USD aus – das entspräche einem Plus von 7,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,00 Milliarden USD in den Büchern standen.
Insgesamt erwarten 17 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 5,27 USD je Aktie, gegenüber 3,75 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 16 Analysten durchschnittlich auf 8,81 Milliarden USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 7,72 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
