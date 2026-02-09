SPX Technologies Aktie
WKN DE: A3DRSJ / ISIN: US78473E1038
|
09.02.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: SPX Technologies legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
SPX Technologies veröffentlicht voraussichtlich am 24.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
10 Analysten schätzen, dass SPX Technologies für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,87 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,20 USD je Aktie erwirtschaftet.
Im abgelaufenen Quartal soll SPX Technologies nach den Prognosen von 10 Analysten 626,0 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 17,29 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 533,7 Millionen USD umgesetzt worden.
Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 10 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 6,74 USD je Aktie, gegenüber 4,26 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 10 Analysten durchschnittlich bei 2,25 Milliarden USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 1,98 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu SPX Technologies Inc Registered Shs
|
06:21
|Erste Schätzungen: SPX Technologies legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
29.10.25
|Ausblick: SPX Technologies legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
15.10.25
|Erste Schätzungen: SPX Technologies präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu SPX Technologies Inc Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|SPX Technologies Inc Registered Shs
|188,00
|2,17%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.