WKN DE: A3DRSJ / ISIN: US78473E1038

09.02.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: SPX Technologies legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

SPX Technologies veröffentlicht voraussichtlich am 24.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

10 Analysten schätzen, dass SPX Technologies für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,87 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,20 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal soll SPX Technologies nach den Prognosen von 10 Analysten 626,0 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 17,29 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 533,7 Millionen USD umgesetzt worden.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 10 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 6,74 USD je Aktie, gegenüber 4,26 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 10 Analysten durchschnittlich bei 2,25 Milliarden USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 1,98 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

