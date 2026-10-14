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14.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: SPX Technologies stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

SPX Technologies wird voraussichtlich am 29.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 14 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 2,13 USD je Aktie gegenüber 1,28 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

SPX Technologies soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 710,4 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 14 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 19,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 592,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Die Erwartungen von 14 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 8,35 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 5,03 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 14 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 2,76 Milliarden USD, gegenüber 2,27 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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