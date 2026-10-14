SPX Technologies Aktie
WKN DE: A3DRSJ / ISIN: US78473E1038
|
14.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: SPX Technologies stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
SPX Technologies wird voraussichtlich am 29.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Die Prognosen von 14 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 2,13 USD je Aktie gegenüber 1,28 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
SPX Technologies soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 710,4 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 14 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 19,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 592,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Die Erwartungen von 14 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 8,35 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 5,03 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 14 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 2,76 Milliarden USD, gegenüber 2,27 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu SPX Technologies Inc Registered Shs
|
06:21
|Erste Schätzungen: SPX Technologies stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
29.07.26
|Ausblick: SPX Technologies präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
15.07.26
|Erste Schätzungen: SPX Technologies stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
29.04.26
|Ausblick: SPX Technologies legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
15.04.26
|Erste Schätzungen: SPX Technologies stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu SPX Technologies Inc Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|SPX Technologies Inc Registered Shs
|150,50
|-1,63%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Inflation im Fokus: ATX schließt stabil -- DAX schlussendlich etwas höher -- Asiens Börsen letztlich schwächer
Der heimische Markt trat auf der Stelle. Der deutsche Leitindex verbuchte zur Wochenmitte kleine Gewinne. Der Dow bewegt sich moderat aufwärts. An den Märkten in Asien ging es am Mittwoch nach unten.