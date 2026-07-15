Erste Schätzungen: SPX Technologies stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

SPX Technologies wird voraussichtlich am 30.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Schätzungen von 12 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 1,85 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 1,10 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

12 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 640,3 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 15,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 552,4 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 12 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 8,03 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 5,03 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 12 Analysten durchschnittlich auf 2,62 Milliarden USD, gegenüber 2,27 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at