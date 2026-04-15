Erste Schätzungen: SPX Technologies stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

SPX Technologies wird sich voraussichtlich am 30.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 12 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,57 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte SPX Technologies 1,09 USD je Aktie erwirtschaftet.

12 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 15,55 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 482,6 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei SPX Technologies für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 557,6 Millionen USD aus.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 12 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 7,83 USD, wohingegen im Vorjahr noch 5,03 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 12 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,58 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 2,27 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at