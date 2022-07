Erste Schätzungen: Square gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Square präsentiert in der voraussichtlich am 04.08.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2022 endete.

Die Schätzungen von 32 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,236 AUD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Square ein EPS von 0,895 AUD je Aktie vermeldet.

Die Schätzungen von 29 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 6,29 Milliarden AUD – ein Minus von 0,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Square 6,35 Milliarden AUD erwirtschaften konnte.

Für das Fiskaljahr erwarten 36 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,22 AUD im Vergleich zu 2,37 AUD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 36 Analysten durchschnittlich bei 25,49 Milliarden AUD, gegenüber 24,44 Milliarden AUD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at