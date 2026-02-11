Erste Schätzungen: Square stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Square lässt sich voraussichtlich am 26.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Square die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

24 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,959 AUD gegenüber 4,68 AUD im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz gehen 24 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 9,44 Milliarden AUD aus – eine Steigerung von 2,04 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Square einen Umsatz von 9,25 Milliarden AUD eingefahren.

Die Erwartungen von 32 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,53 AUD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 6,92 AUD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 29 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 36,42 Milliarden AUD, gegenüber 36,57 Milliarden AUD im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at