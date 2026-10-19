Erste Schätzungen: Square stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Square präsentiert in der voraussichtlich am 03.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 36 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,47 AUD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Square 1,14 AUD je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Square in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,16 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 29 Analysten durchschnittlich bei 9,36 Milliarden AUD. Im Vorjahresviertel waren noch 9,35 Milliarden AUD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 42 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,79 AUD, während im vorherigen Jahr noch 3,26 AUD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 34 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 37,04 Milliarden AUD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 37,52 Milliarden AUD waren.

Redaktion finanzen.at