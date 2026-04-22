Square Aktie

Square für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3DCS7 / ISIN: AU0000380420

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
22.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Square verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Square wird voraussichtlich am 07.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Schätzungen von 31 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,960 AUD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,480 AUD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 26 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 6,28 Prozent auf 8,62 Milliarden AUD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 9,20 Milliarden AUD erwirtschaftet worden.

Insgesamt erwarten 38 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 5,09 AUD je Aktie, gegenüber 3,26 AUD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 34 Analysten durchschnittlich auf 37,41 Milliarden AUD fest. Im Vorjahr waren noch 37,52 Milliarden AUD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Square Inc Chess Depositary Interests Repr 1 Sh

mehr Nachrichten

Analysen zu Square Inc Chess Depositary Interests Repr 1 Sh

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Square Inc Chess Depositary Interests Repr 1 Sh 60,00 0,84% Square Inc Chess Depositary Interests Repr 1 Sh

Letzte Top-Ranking Nachrichten

19.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 16: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
19.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 16
18.04.26 KW 16: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
18.04.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17.04.26 KW 16: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Ölpreisanstieg: ATX schwächer erwartet -- DAX wohl stabil -- Asiens Börsen überwiegend leichter
Der heimische Aktienmarkt dürfte leichter in den Freitagshandel gehen, während der deutsche Leitindex wohl seitwärts tendiert. Die Börsen in Fernost präsentieren sich am Freitag mehrheitlich in Rot.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen