Square Aktie
WKN DE: A3DCS7 / ISIN: AU0000380420
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22.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Square verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Square wird voraussichtlich am 07.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
Die Schätzungen von 31 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,960 AUD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,480 AUD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 26 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 6,28 Prozent auf 8,62 Milliarden AUD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 9,20 Milliarden AUD erwirtschaftet worden.
Insgesamt erwarten 38 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 5,09 AUD je Aktie, gegenüber 3,26 AUD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 34 Analysten durchschnittlich auf 37,41 Milliarden AUD fest. Im Vorjahr waren noch 37,52 Milliarden AUD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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