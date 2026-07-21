Erste Schätzungen: Square zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Square lässt sich voraussichtlich am 05.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Square die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzungen von 33 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,22 AUD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Square ein EPS von 1,36 AUD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite erwarten 28 Analysten ein Minus von 3,57 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 9,11 Milliarden AUD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 9,45 Milliarden AUD in den Büchern gestanden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 40 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 5,51 AUD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 3,26 AUD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 32 Analysten durchschnittlich auf 36,36 Milliarden AUD, gegenüber 37,52 Milliarden AUD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at