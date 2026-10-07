SS&C Technologies Holdings Aktie

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WKN DE: A1CV38 / ISIN: US78467J1007

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07.10.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: SS&C Technologies gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

SS&C Technologies präsentiert voraussichtlich am 22.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

9 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,77 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,830 USD erwirtschaftet worden.

Den Umsatz betreffend erwarten 8 Analysten einen Zuwachs von 7,51 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 1,69 Milliarden USD gegenüber 1,57 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Die Erwartungen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 7,11 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 3,15 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 9 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 6,78 Milliarden USD, gegenüber 6,27 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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