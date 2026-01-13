SSAB b Aktie
WKN: 881832 / ISIN: SE0000120669
|
13.01.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: SSAB B gewährt Anlegern Blick in die Bücher
SSAB B wird voraussichtlich am 28.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
11 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,492 SEK aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,480 SEK erwirtschaftet worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll SSAB B in dem im Dezember abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 4,66 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 13 Analysten durchschnittlich bei 22,51 Milliarden SEK. Im Vorjahresviertel waren noch 23,62 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.
Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 18 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 4,91 SEK aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 6,54 SEK je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 17 Analysten im Durchschnitt 96,90 Milliarden SEK, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 103,45 Milliarden SEK in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
