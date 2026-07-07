Erste Schätzungen: SSAB B gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

SSAB B wird sich voraussichtlich am 22.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.

11 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 2,23 SEK. Das entspräche einem Zuwachs von 19,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 1,86 SEK erwirtschaftet wurden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 14 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 4,34 Prozent auf 26,74 Milliarden SEK. Im Vorjahresviertel hatte SSAB B noch 25,63 Milliarden SEK umgesetzt.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 18 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 7,47 SEK aus. Im Vorjahr waren 4,92 SEK je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 18 Analysten im Durchschnitt 103,10 Milliarden SEK, nachdem im Vorjahr 96,25 Milliarden SEK in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at