Erste Schätzungen: SSAB B legt Quartalsergebnis vor

SSAB B wird voraussichtlich am 28.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 12 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,76 SEK je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte SSAB B 1,13 SEK je Aktie erwirtschaftet.

14 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 24,35 Milliarden SEK – das wäre ein Abschlag von 4,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 25,52 Milliarden SEK umgesetzt worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 17 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 7,09 SEK prognostiziert. Im Vorjahr waren es 4,92 SEK je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 17 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 100,24 Milliarden SEK umgesetzt werden sollen, gegenüber 96,25 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at