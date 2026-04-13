SSAB Svenskt Stal AB Aktie

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WKN: 887029 / ISIN: SE0000171100

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13.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: SSAB Svenskt Stal AB präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

SSAB Svenskt Stal AB stellt voraussichtlich am 28.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 12 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,76 SEK je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte SSAB Svenskt Stal AB 1,13 SEK je Aktie erwirtschaftet.

14 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 4,59 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 25,52 Milliarden SEK. Dementsprechend gehen die Experten bei SSAB Svenskt Stal AB für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 24,35 Milliarden SEK aus.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 18 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 7,11 SEK aus. Im Vorjahr waren 4,92 SEK je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 18 Analysten im Durchschnitt 100,33 Milliarden SEK, nachdem im Vorjahr 96,25 Milliarden SEK in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

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