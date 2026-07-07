Erste Schätzungen: SSAB Svenskt Stal AB stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

SSAB Svenskt Stal AB veröffentlicht voraussichtlich am 22.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Schätzungen von 11 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 2,23 SEK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte SSAB Svenskt Stal AB 1,86 SEK je Aktie eingenommen.

14 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 26,74 Milliarden SEK – das wäre ein Zuwachs von 4,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 25,63 Milliarden SEK umgesetzt worden waren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 19 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 7,47 SEK aus. Im Vorjahr waren 4,92 SEK je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 19 Analysten im Durchschnitt 103,14 Milliarden SEK, nachdem im Vorjahr 96,25 Milliarden SEK in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at